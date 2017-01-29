В очень скором будущем состоится анонс нового смартфона BlackBerry BBC100, разработанного не в Канаде и даже не в Китае. Это творение индонезийской компании BB Merah Putih, с которой у BlackBerry уже больше года подписан договор на использование ее бренда. Главной особенностью аппарата станет поддержка двух SIM-карт. Почему именно это?

Потому, что все ныне существующие смартфоны от канадского вендора до их пор работают только с одной SIM-картой, и люди, познавшие прелесть dualSIМ, искренне не понимают, как такое вообще возможно. Итого, новый BlackBerry BBC100 станет первым смартфоном компании с двумя SIM-слотами, так что у него есть все шансы стать успешным. Собственно, на этом достоинства заканчиваются, если не причислять к ним 4 Гб оперативной памяти.

У BlackBerry BBC100 пока нет рекомендуемой цены, но она, по слухам, составит порядка 250 долларов США. За эти деньги покупатель получит, помимо перечисленных компонентов, HD-экран на 5,5 дюйма, 32 Гб встроенной памяти, АКБ емкостью 3000 мАч, процессор Qualcomm Snapdragon 425 и камеры на 13 и 8 Мп. О наличии аппаратной клавиатуры упоминаний нет. На этом фоне новый смартфон Nokia 6 смотрится намного интереснее, и стоит он ровно 245 долларов при заказе из КНР.