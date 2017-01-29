Компания MSI обновила компактный игровой компьютер Trident 3, представленный буквально в ноябре 2016 года. В отличие от прошлой версии, у новой комплектации появился процессор Intel семейства Kaby Lake вместо Skylake, а также была добавлена мощная видеокарта от NVIDIA.

Новый MSI Trident 3 собирается на процессоре Intel Core i5-7400 или Core i7-7700, а используемая видеокарта — это GeForce 1050 GTX Ti с собственной памятью GDDR5, объем которой составляет 4 гигабайта. Карточка 1050 входит в состав базовой версии, но также можно выбрать модель с 1060 и памятью на 3 или 6 Гб. MSI Trident 3 оснащается от 8 до 32 Гб оперативной памяти стандарта DDR4 и накопителе в виде 2,5-дюймового HDD или SSD на выбор. Опционально доступна установка еще одного SSD, но уже в формате М.2 2280. Объем может достигать 2 Тб для винчестера и 512 Гб для твердотельника.

В остальном же спецификации MSI Trident 3 изменений не претерпели, и даже размеры неттопа остались прежними — 354х251х98 миллиметров. Все комплектации этого ПК, включая базовую за 900 долларов США. предлагают настраиваемую подсветку, систему охлаждения Silent Storm Cooling 2, сетевую карту, четыре HDMI, по одному DP, DVI и USB 3.0, четыре USB 2.0 и три USB 3.0. Старт продаж уже состоялся.