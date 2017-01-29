Смартфон LG G6, как известно, будет представлен уже менее чем через месяц в рамках первого дня работы выставки MWC 2016. Для LG это очень значимое событие, поскольку на мобильник возложены огромные надежды после неудачи предыдущего LG G5, и потому она постепенно сливает в Сеть информацию о нем. Сегодня вот фото выложила, хотя и не подтверждает его официальное происхождение.

Отметим, что новое фото LG G6 — это именно снимок, а не рендер, потому как при ближайшем рассмотрении отчетливо видны пылинки на корпусе — мало кому взбредет в голову рендерить их. Мобильник запечатлен с торца, где отлично виден очень широкий слот под SIM-карту. Едва ли во флагмане 2017 года будет поддержка SIM-карт старого образца, раз уж даже в бюджетниках от него постепенно отходят, так что, вероятно, в этот слот будет помещаться еще и карточка microSD.

В целом облик LG G6 не несет в себе ничего нового и интересного, хотя его боковые рамки точно металлические, и даже имеют полированные канты, прямо как у ряда смартфонов Xiaomi. АКБ в смартфоне заявлен как несъемный, поскольку именно модульность компонентов не позволила LG G5 добиться популярности, а сам корпус, по предварительным данным, ожидается герметичным (стандарт IP68). В состав телефона войдут CPU Qualcomm 835, 6 Гб RAM и новый экран на 5,7 дюйма с соотношением сторон 2:1.