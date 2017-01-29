Руководителя киевского коммунального предприятия обвиняют в растрате 300 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что Киевская местная прокуратура № 1 направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное.подробнее