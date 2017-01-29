Категория: Столица | 29 января 2017 05:00
Руководителя киевского коммунального предприятия обвиняют в растрате 300 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Отмечается, что Киевская местная прокуратура № 1 направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия «Дорожно-эксплуатационное.подробнее
Новость была оставлена 29 января 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.