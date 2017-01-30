Сборная России по хоккею с мячом разгромила команду Казахстана в стартовом матче чемпионата мира.Встреча группы А завершилась победой россиян со счетом 9:2. У сборной России отличились Артем Бондаренко, оформивший покер, записавший себе в актив дубль Евгений Иванушкин, Алан Джусоев, Янис Бефус и Юрий Шардаков.

Новость была оставлена 30 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.