Сборная России по хоккею с мячом разгромила Казахстан в стартовом матче ЧМ
Категория: Спорт | 30 января 2017 21:00

Сборная России по хоккею с мячом разгромила команду Казахстана в стартовом матче чемпионата мира.Встреча группы А завершилась победой россиян со счетом 9:2. У сборной России отличились Артем Бондаренко, оформивший покер, записавший себе в актив дубль Евгений Иванушкин, Алан Джусоев, Янис Бефус и Юрий Шардаков.

Новость была оставлена 30 января 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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