Голосеевский суд Киева продлил на один месяц арест 21-летней жительнице Киева Владиславе Трохимчук, подозреваемой

в доведении своего ребенка до голодной смерти. Об этом в комментарии ЛІГА.net сообщил пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«По ходатайству киевской местной прокуратуры.подробнее