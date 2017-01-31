Категория: Столица | 31 января 2017 05:00
Голосеевский суд Киева продлил на один месяц арест 21-летней жительнице Киева Владиславе Трохимчук, подозреваемой
в доведении своего ребенка до голодной смерти. Об этом в комментарии ЛІГА.net сообщил пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
«По ходатайству киевской местной прокуратуры.подробнее
Новость была оставлена 31 января 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.