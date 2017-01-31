Голодная смерть в Киеве: суд продлил арест подозреваемой
Категория: Столица | 31 января 2017 05:00

   Голосеевский суд Киева продлил на один месяц арест 21-летней жительнице Киева Владиславе Трохимчук, подозреваемой 

в доведении своего ребенка до голодной смерти. Об этом в комментарии ЛІГА.net сообщил пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«По ходатайству киевской местной прокуратуры.подробнее

Новость была оставлена 31 января 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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