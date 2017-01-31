Установленные в центре Екатеринбурга часы, отсчитывающие 500 дней до начала чемпионата мира по футболу 2018 года, сломались менее чем через сутки после монтажа. Церемония установки прошла в понедельник, 30 января. На ней присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Новость была оставлена 31 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.