Отсчитывающие 500 дней до ЧМ-2018 часы в Екатеринбурге сломались через сутки
Категория: Спорт | 31 января 2017 13:00

Установленные в центре Екатеринбурга часы, отсчитывающие 500 дней до начала чемпионата мира по футболу 2018 года, сломались менее чем через сутки после монтажа. Церемония установки прошла в понедельник, 30 января. На ней присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Новость была оставлена 31 января 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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