Современные умные часы в большинстве своем разряжаются за сутки или двое, и это мало кому нравится, в том числе и компании Kronaby. В настоящее время она работает над созданием собственных часов, которые смогут продержаться на одном заряде уже не два дня, а целых два года в силу своих определенных особенностей, которые приглянутся многим покупателям.

Новинка от Kronaby — это не просто умные часы, это гибридные умные часы, то есть у них есть традиционный аналоговый механизм, что важно для серьезных людей, и ряд смарт-функций, которые оценит молодежь и, опять же, более серьезная аудитория. Kronaby обучит свои часы показывать время и предупреждать о звонках и сообщениях вибрацией корпуса, а также следить за пройденным расстоянием, количеством шагов и объемом сожженных калорий. Все эти данные будут передаваться на смартфон по Bluetooth.

На корпусе Kronaby окажутся две программируемые кнопки, при помощи которых, к примеру, можно будет управлять камерой и плеером, и все это за 345 евро, по крайней мере, именно эту цену озвучил производитель во время предварительной презентации гаджета. Часы поступят в продажу уже 31 марта текущего года, но предзаказ на них можно будет оформить уже в феврале. Итоговая стоимость полностью зависит от выбранных материалов корпуса и ремешка.