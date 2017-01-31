Сейчас очень часто можно услышать фразу «раньше было лучше», которая относится, фактически, ко всему. Ее даже можно отнести к продукции компании Apple, поскольку ее новые творения не блещут качеством, о чем мы не раз писали. Это становится очевидным и при взгляде на статистику продаж: новейший iPhone 7, которому нет еще и полугода, пользуется меньшим спросом, нежели его полуторалетний предшественник iPhone 6s.

Аналитики высказали ряд причин, по которым iPhone 6s интересует покупателей больше, чем более новый iPhone 7. Одна из них, озвучиваемая рядом экспертов, заключается в незначительной разнице между техническими параметрами этих телефонов, то есть за год в новом iPhone 7 изменились по сути, лишь цифра в названии и надпись на ценнике. Смекнув, что разница в цене не соответствует разнице в возможностях, покупатели дружно решили не переплачивать и не переходить на более современную, если судить по дате релиза, модель.

Вторая по популярности причина вытекает из первой и относится к насыщенности рынка и одновременно инертности пользователей. Несмотря на то, что iPhone обновляются раз в год, многие владельцы предыдущих моделей попросту не хотят покупать почти такой же внешне и по начинке гаджет. Это относится и к пользователям совсем старых версий, в которых стоит все та же iOS с теми же приложениями.