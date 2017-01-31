Китайский лунный новый год – это отличный повод порадовать себя подарком в виде нужного и полезного гаджета. Но где же его взять, если нет желания переплачивать отечественным сетям распространения? Разумеется, в интернет-магазине GearBest, который заранее подготовился к этому празднику путем запуска новой полномасштабной распродажи.





В честь национального китайского праздника GearBest снизил цены более чем на 130 товаров, а если точно, то скидки распространяются на 132 лота из 13 различных категорий. На каждый товар установлена 17% до 68%, и подавляющее большинство из них распространяются по территории нашей страны на полностью бесплатной основе. В дополнение к этому для каждой из 13 категорий предлагается дополнительный купон, по которому можно получить скидку до 21%. Но это, на самом деле, еще далеко не все: GearBest владеет крупными складами во многих регионах мира, в том числе в США и Европе, и в них в честь Китайского лунного нового года проводятся отдельные акции со скидками до 80%. Наверняка там найдется что-то интересное и нужное именно вам, так что советуем заглянуть!

Возвращаясь к основной распродаже, перечислим категории и купоны (они будут указаны в скобках, по которым рассортированы товары: смартфоны (GBMBP); планшеты (GBTPC); потребительская электроника (GBCE); компьютерные аксессуары и накопители (GBCNA); электроника и инструменты (GBTE); аксессуары для автомобилей (CARF); игрушки на радиоуправлении (RCOF); красота и здоровье (HEA); устройства для дома и сада (HOME); светотехника (LIGH); носимая электроника (GBWATCH); аксессуары для походов и спорта (OUTF); одежда и аксессуары (GBNYAL).

В смартфонах представлены как и хорошо знакомые вам бренды (Oukitel, ASUS), так и новые производители в том числе компания IMAN со смартфоном Victor, созданным специально для мужчин. Он поддерживает сети 4G, располагает строгим и стильным дизайном и стоит всего $230 со скидкой 55%. Среди планшетов можно отметить мощную игровую консоль GPD WIN в раскладном корпусе на базе ОС Windows 10 стоимостью $350 и планшетник CHUWI Hi10 Pro в металлическом корпусе, тоже с Windows 10. Он несет в себе 4-ядерный процессор и может работать с аппаратной клавиатурой, а стоит он при этом $222 со скидкой 49%.

Потребительская электроника – это первую очередь шлемы виртуальной реальности (MAGICSEE M1 за $145), качественные наушники (беспроводные Bluedio F800 за $53), и камеры, в том числе и с приставкой «экшен» (SJCAM SJ5000X с 4К-видео за $136). К компьютерным аксессуарам относятся флешки (металлическая Eaget K80 с USB 3.0 и 64 Гб оценивается в $25) и полноценный компьютер-неттоп со встроенным экраном GOLE1 за $190.

Для владельцев автомобилей GearBest предлагает россыпь видеорегистраторов (W45 4K за $71), навигаторы (Junsun D100 за $60) и разветвители прикуривателя, а в категории игрушек есть квадрокоптеры (гоночный MJX B3 Bugs 3 по цене $114) и машинки на радиоуправлении (WLtoys A959-В в масштабе 1:18 стоимостью $64). Разумеется, мы рассмотрели далеко не все акционные товары. Участвуйте в распродаже и покупайте по выгодной цене только в GearBest!