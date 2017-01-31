В киевское троллейбусное депо №2 прибыли пять новых троллейбусов Богдан Т70117. Об этом на своей странице в Facebook заявил генеральный директор Киевпасстранс Дмитрий Левченко.Читай также: Вместо метро на Троещину в КГГА предложили “скоростной коридор“ Главная особенность троллейбусов в том,.подробнее

Новость была оставлена 31 января 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.