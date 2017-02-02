Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии по футболу Фрэнк Лэмпард объявил о завершении спортивной карьеры. Хавбек отметил, что имел несколько предложений от клубов на родине и за рубежом, однако решил начать новую главу в жизни. Лэмпард с 211 голами является лучшим бомбардиром в истории «Челси».

Новость была оставлена 2 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.