Компания GoPro объявила о возвращении в продажу своего первого дрона Karma. Летательный аппарат, напомним, был полностью изъят из розницы спустя всего две недели с момента релиза, а представлен он был в самом начале осени 2016 года.

Как сообщается, под программу возврата попало 2500 дронов GoPro Karma. Устройство само по себе очень дорогое, и проблема в нем выявилась серьезная — оно самостоятельно обучилась трюку падения с большой высоты и превращения в груду обломков при ударе о твердую поверхность. Суицидальные наклонности проявились буквально во всех экземплярах GoPro Karma, и потому отзыв был 100-процентным. Проблему GoPro решила, надо сказать, довольно оперативно, и БПЛА успешно вернулись на прилавки и к своим нынешним и будущим владельцам. Так что же заставляло GoPro Karma камнем падать вниз, тем самым создавая опасность для находящихся поблизости людей?

Как выяснилось, причина скрывалась в ненадежном креплении аккумулятора, и в процессе полета дрон мог попросту лишиться подпитки винтов энергией и спикировать вниз на асфальт, машины или людей. Обновленный GoPro Karma полностью избавился от этого недуга, по крайней мере, об этом вещает пресс-служба производителя. Сам БПЛА представляет собой компактный летательный аппарат, к тому же складной. В него встроены 3-осный стабилизатор изображения для подключаемой камеры, а в комплект поставки входит контроллер с сенсорным экраном. Стоит GoPro Karma от 800 долларов США.