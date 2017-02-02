В Сети появились новые подробности о смартфоне Huawei Honor 8 Lite, который сам по себе впервые засветился в Интернете лишь два дня назад. Сегодня перестал быть тайной его внешний вид, плюс стала известна его предварительная рекомендуемая цена, и она даже более-менее привлекательна, хотя приставка Lite вызывает определенные подозрения.

Если верить сетевым источникам, то новый смартфон Huawei Honor 8 Lite лишится двойной камеры, которая точно будет у полноценного Huawei Honor 8, однако задняя панель его корпуса все же сохранит стеклянную накладку, придающую всему аппарату изысканный внешний вид. Внутри мобильника нас могут ожидать 3 Гб оперативной памяти, 16 Гб памяти встроенной и процессор Kirin 655, тогда как в полноценном Huawei Honor 8 будет стоять Kirin 950. Экран мобильника — это Full HD-панель на 5,2 дюйма по диагонали, а штатный аккумулятор здесь располагает емкостью 3000 мАч. Аппарат работает на базе ОС Android 7 и поставляется со встроенными фотокамерами на 12 и 8 мегапикселей.

Весит Huawei Honor 8 Lite порядка 147 граммов при толщине корпуса менее 8 миллиметров. ОС Android будет традиционно дополнена фирменной оболочкой EMUI 5.0. Продажи смартфона Huawei Honor 8 Lite стартуют 17 февраля по цене 270 евро в черном, белом, синем и золотом цветах корпуса.