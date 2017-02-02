В Киеве мошенник под гипнозом убеждает людей, что фальшивые купюры являются настоящими, и таким образом грабит их. Об этом 112.ua сообщили пострадавшие.В частности, в Дарницком районе неизвестный мужчина “расплатился“ за товар фальшивыми деньгами и ушел, получив сдачу. Уже потом продавец понял,.подробнее

Новость была оставлена 2 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.