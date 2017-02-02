Государственная фискальная служба (ГФС) Украины в следующем месяце планирует работать в течение двух недель с технической миссией фискального департамента Международного валютного фонда. Об этом в интервью Укринформу рассказал во время визита в Вашингтон глава ГФС Украины Роман Насиров.

Новость была оставлена 2 февраля 2017 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.