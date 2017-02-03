Печерским районным судом города Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 480 тыс. грн 29-летнему военнослужащему-контрактнику, который в киевском метро перевозил большое количество боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщила сообщила пресс-.подробнее

Новость была оставлена 3 февраля 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.