Украинский велогонщик команды Astana Денис Гривко разбил лицо немцу Марселю Киттелю из Quick-Step Floors во время третьего этапа многодневки «Тур Дубая». Спортсмен продолжил гонку, несмотря на выступившую кровь. Киттель отказался принимать извинения, так посчитал поступок Гривко стыдом для велоспорта.

Новость была оставлена 3 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.