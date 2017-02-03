Компания HP анонсировала новое творение под названием ZBook 15u G4, внешне напоминающая обычный ноутбук, но на деле являющаяся мощной рабочей станцией. Ее собрали на процессоре Intel Core Kaby Lake и выпустили без ОС Windows 10, которая в данном случае является опцией. HP ZBook 15u G4 может быть куплена как с «Десяткой», так и с FreeDOS 2.0, что позволит сэкономить немного денег.

Покупатель может выбрать процессор Core i5-7200U, Core i5-7300U, Core i7-7500U или Core i7-7600U, а заодно и объем оперативной памяти DDR4-2133 в пределах от 8 до 32 Гб. Экран ноутбука HP ZBook 15u G4 представляет собой панель Full HD на 15,6 дюйма по диагонали, и это уже в базе, тогда как в топе разрешение увеличится до Ultra HD. В обоих случаях опционально доступен сенсорный дисплей.

Станция оснащается дискретной видеокартой AMD FirePro W4190M, у которой есть собственные 2 Гб памяти, и дисковой подсистемой на основе скоростного твердотельного накопителя HP Z Turbo Drive G2 емкостью вплоть до 1 терабайта. В сумме все это работает очень быстро, обеспечивая высокую производительность в любых приложениях. Стоимость HP ZBook 15u G4 начинается от 1080 долларов США, и в нее входят порты USB 3.0 и USB 3.1, веб-камера, SD-ридер и выходы VGA и DP. Все это упаковано в корпус с защитой от ударов и падений.