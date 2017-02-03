Кто не знает Xiaomi? Xiaomi знают все – это одна из самых быстроразвивающихся IT-компаний во всем мире, и находится она в Китае. Всего за несколько лет она стала одним из лидеров на глобальных рынках планшетов и смартфонов, а также умной домашней техники и полезных аксессуаров.





Однако ассортимент Xiaomi в десятки раз шире, чем может показаться на первый взгляд, и одними только смартфонами и роботами-пылесосами она не ограничивается. Имея массу поклонников по всему земному шару, она может войти и в вашу жизнь благодаря интернет-магазину GearBest и новой крупномасштабной акции «Xiaomi-мания». В рамках этого события каждый покупатель может рассчитывать на очень высокие скидки на товары, произведенные Xiaomi и доступные на рынке. Кроме того, подавляющее их большинство доставляется по России совершенно бесплатно.

В новой распродаже в GearBest участвуют свыше 80 товаров, и каждый располагает гордой надписью Xiaomi. Всего предусмотрено шесть основных разделов и две дополнительные категории с дополнительными скидками. Например, популярный смартфон XiaoMi Mi5 с 32 Гб встроенной памяти оценивается в $240, планшетный компьютер XiaoMi Mi Pad 2 с 16 Гб ROM стоит $170, а мощный ноутбук Xiaomi Air 12 с процессором от Intel продается за $608.

Также в рамках распродажи есть дополнительные хот-сейлы, в которых роутер Xiaomi Mi R1D стоит $98, умная камера видеонаблюдения Xiaomi Smart с разрешением Full HD оценивается в $30, а ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Box 3 доступна всего за $90. Разумеется, это далеко не полный перечень горящих предложений – устройств намного больше, выбор очень широкий.

Основные шесть категорий – это смартфоны и планшеты, внешние аккумуляторы, акустика и наушники, умная электроника, домашняя техника, а также различные фирменные аксессуары. К последним можно отнести защитные пленки и стекла на экраны по цене до $3, аппаратные Bluetooth-клавиатуры, кожаные чехлы-обложки и даже фирменный стилус Xiaomi Mijia стоимостью $6.

Смартфоны в рамках акции продаются и правда по очень выгодным ценам: Xiaomi Mi5S Plus с 64 Гб ROM оценен в $416, легендарный REDMI Note 3 с 32 Гб памяти стоит лишь $150, а его потомок Redmi Note 4 с 16 Гб RAM предложен за $211. Внешние аккумуляторы имеют емкость от 5000 мАч и стоят от $12, располагая при этом металлическим корпусом, а на Bluetooth-динамики цены начинаются от $15. Также можно присмотреть беспроводные гарнитуры, ту же Xiaomi Mi LYEJ02LM за $12 или складные наушники закрытого типа за $100.

Ко всему перечисленному выше GearBest и Xiaomi добавили роутеры, светодиодные лампы освещения, умные настольные лампы, фирменные очистители воздуха и даже рисоварку, управлять которой можно прямо со смартфона. Ассортимент продукции Xiaomi невероятно широк, и каждый найдет в нем именно то, что нужно именно ему, причем по очень привлекательной цене и бесплатной доставкой по России.