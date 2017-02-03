Китайский смартфон Elephone P25 имеет все шансы стать одним из самых интересных камерофонов 2017 года ввиду наличия у него очень мощной селфи-камеры. По предварительным данным, ее разрешение должно составить 16 мегапикселей, а матрицу для нее изготовит не безымянная фирма из КНР, а сама Samsung.

Основная камера смартфона Elephone P25 тоже ожидается продвинутой — 21 Мп и тоже от Samsung, хотя есть вероятность увидеть здесь модуль Sony, что тоже не так уж плохо. Корпус смартфона планируется сделать металлическим, и в него поместятся 6 Гб оперативной памяти вместе с 64 Гб памяти встроенной. Такой набор ожидается в максимальной комплектации Elephone P25, тогда как базовая, вероятно, обзаведется модулями на 4 и 32 гигабайта.

Все версии Elephone P25 должны получить ОС Android 7 уже с завода и аккумулятор емкостью 3600 мАч вместе с процессором Helio P25 от компании MediaTek, в котором скрываются восемь вычислительных ядер. Прочие параметры смартфона пока что неизвестны. Анонс Elephone P25 должен состояться до конца текущего месяца, а его рекомендуемая стоимость едва ли превысит отметку в 250 американских долларов.