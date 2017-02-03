В Днепровском районе Киева в окно ресторана бросили гранату, пострадавших в результате взрыва нет. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в ночь на 3 февраля 2017 года на улице Профсоюзной.

Прибывшие по вызову правоохранители изъяли с места происшествия.подробнее