Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев назначен председателем попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». На этом посту Колокольцев сменил Рашида Нургалиева. В организации назначение чиновника на должность главы общества назвали продолжением традиции.

Новость была оставлена 3 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.