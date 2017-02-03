Испанский «Райо Вальекано» предложил украинскому форварду Роману Зозуле, обвиненному болельщиками в нацизме, вернуться в клуб и гарантировал ему безопасность. Представители «Райо» провели встречу с руководством чемпионата Испании и профсоюзом футболистам, по итогам которого решили не поддаваться давлению фанатов.

Новость была оставлена 3 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.