Прокуратура Киева сообщила о подозрении мужчине, по указанию которого в доме по улице Богдана Хмельницкого велись незаконные строительные работы, приведшие к обрушению здания. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствие установило, что строитель, выполняя функции прораба, при.подробнее