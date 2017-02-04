Категория: Столица | 4 февраля 2017 05:00
Прокуратура Киева сообщила о подозрении мужчине, по указанию которого в доме по улице Богдана Хмельницкого велись незаконные строительные работы, приведшие к обрушению здания. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Следствие установило, что строитель, выполняя функции прораба, при.подробнее
Новость была оставлена 4 февраля 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.