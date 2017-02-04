Российская биатлонистка Дарья Виролайнен одержала победу в гонке преследования на шестом этапе Кубка IBU в словацком Осрблье. Россиянка преодолела 10-километровую дистанцию за 30 минут 59,9 секунды с двумя промахами на четырех огневых рубежах. Второй стала чешка Леа Йоганидесова, третьей — немка Дениз Херрман.

Новость была оставлена 4 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.