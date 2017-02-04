Главный тренер действующего чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестера» Клаудио Раньери не исключил своей отставки. Он признал, что прошлый сезон складывался для команды совершенно по-другому, но призвал игроков бороться в каждом матче. От зоны вылета «лис» отделяют два очка.

Новость была оставлена 4 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.