Назначена дата премьеры нового смартфона Nokia, флагмана или, наоборот, бюджетника. С учетом того, что показ планируется в рамках крупной выставки MWC 2017, это будет именно топовый мобильник, потому как везти доступную безделушку на событие мирового уровня как-то не очень правильно.

Презентация новинки от Nokia пройдет 26 февраля, за день до официального открытия MWC 2017, чтобы опередить всех своих конкурентов. По предварительным данным, смартфон будет известен как Nokia Р1 или Nokia 8, и в его оснащение может войти прошлогодний топовый процессор Qualcomm 821, хотя есть шанс увидеть и намного более современный Snapdragon 835 от того же производителя. Где мощный CPU, там и хороший экран — по слухам, новый аппарат Nokia оснастят панелью IGZO от компании Sharp с диагональю 5,5 дюйма, которая способна выводить картинку в разрешении Quad HD или 2560х1440 пикселей.

А чтобы картина была полной, надо добавить защиту от воды и пыли, много памяти (4-64 или 6-128 Гб) и очень хорошую камеру, хотя бы основную. Ее разрешение должно составить не меньше 24 мегапикселей. Конечно, ни о какой ксеноновой вспышке, оптическом зуме и прочих фишках легендарной Nokia 1020 не может идти и речи, ведь Nokia, как полагают многие, уже не торт, но ее новый флагман наверняка сможет удивить даже самых упертых скептиков.