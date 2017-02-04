Компания Olimex, занимающаяся производством отладочных плат, решила выпустить ноутбук под названием Teres I. Но если бы это был очередной мобильный ПК, он едва ли стал бы героем новости — на деле это ноутбук-конструктор который в буквальном смысле надо собирать самостоятельно.

По сути, Olimex Teres I поставляется в виде DIY-комплекта, то есть в коробке будет куча запчастей, дополненная инструкцией по сборке, которую хардкорные айтишники сразу отбросят в сторону. И да, о Windows можете даже и не мечтать — только Linux, для настоящих суровых бородатых мужиков, не посещающих эти ваши барбершопы. Стоимость комплекта Olimex Teres I составляет 225 евро, плюс придется потратиться на отвертку, если у вас ее нет (а вот прямые руки — бесценны). В набор входят системная плата с 1 Гб RAM, 4 Гб ROM и процессором Allwinner A64 с видеокартой Mali-400 MP2 внутри (поэтому и нет Windows, если серьезно). Также присутствуют корпус черного или белого цвета, аккумулятор на 7000 мАч и экран на 11,6 дюйма с разрешением 1366х768 пикселей.

К слову, в Olimex Teres I можно заменить модуль встроенной памяти, если 4 Гб вам будет недостаточно. Ноутбук интересен тем, что к нему можно подключать различные платы расширения и даже такие спецприборы, как осциллограф, ну и сама концепция конструктора свежа — сложно ведь представить, что Apple будет поставлять свои MacBook, непригодные к ремонту и апгрейду, в таком виде.