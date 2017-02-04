Компания Xiaomi наладила конвейер по выпуску новых моделей смартфонов и скором будущем собирается начать сборку нового Mi 5C. Аппарат сегодня засветился на очень качественных снимках, а это всегда означает только одно — совсем скоро он будет представлен всему миру.

По предварительным данным, показ смартфона Xiaomi Mi 5C состоится в конце февраля, но точно не в Барселоне, поскольку Xiaomi решила не принимать участие в MWC 2017. Существует информация о присутствии внутри этого мобильника модема X9 LTE, входящего в состав 8-ядерного процессора Qualcomm 625 с тактовой частотой 2 ГГц и видеокартой Adreno 506. В список характеристик нового Xiaomi Mi 5C также входят 3 Гб ОЗУ, память на 64 Гб и фотокамеры с разрешением 8 и 12 мегапикселей, а его лицом станет Full HD-экран на 5,5 дюйма по диагонали со стеклом 2,5D.

Судя по вышесказанному, нас ожидает нечто, по своим возможностям напоминающее текущий Xiaomi Redmi Note 4, хотя тот характеризуется наличием 10-ядерного процессора производства MediaTek. Но есть и другие слухи: некоторые информаторы утверждают, что Xiaomi Mi 5C будет собран на базе некоего процессора от самой Xiaomi. Что ж, правду мы узнаем уже совсем скоро, менее чем через месяц.