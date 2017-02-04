Компания Xiaomi наладила конвейер по выпуску новых моделей смартфонов и скором будущем собирается начать сборку нового Mi 5C. Аппарат сегодня засветился на очень качественных снимках, а это всегда означает только одно — совсем скоро он будет представлен всему миру.
По предварительным данным, показ смартфона Xiaomi Mi 5C состоится в конце февраля, но точно не в Барселоне, поскольку Xiaomi решила не принимать участие в MWC 2017. Существует информация о присутствии внутри этого мобильника модема X9 LTE, входящего в состав 8-ядерного процессора Qualcomm 625 с тактовой частотой 2 ГГц и видеокартой Adreno 506. В список характеристик нового Xiaomi Mi 5C также входят 3 Гб ОЗУ, память на 64 Гб и фотокамеры с разрешением 8 и 12 мегапикселей, а его лицом станет Full HD-экран на 5,5 дюйма по диагонали со стеклом 2,5D.
Судя по вышесказанному, нас ожидает нечто, по своим возможностям напоминающее текущий Xiaomi Redmi Note 4, хотя тот характеризуется наличием 10-ядерного процессора производства MediaTek. Но есть и другие слухи: некоторые информаторы утверждают, что Xiaomi Mi 5C будет собран на базе некоего процессора от самой Xiaomi. Что ж, правду мы узнаем уже совсем скоро, менее чем через месяц.
Новость была оставлена 4 февраля 2017 13:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.