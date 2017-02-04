Кинотеатр Нивки в Киеве превратился в руины, а зеленую зону на улице Щербаковского оградили забором и собираются вырубить деревья.Об этом сообщает корреспондент bigmir)net.Смотри также: Возле снесенного кинотеатра Нивки вырубают деревья Пока на территорию зеленой зоны зайти возможно, работники оставили.подробнее

Новость была оставлена 4 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.