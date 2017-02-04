«Призываю автоперевозчиков с понедельника, 6 февраля, вернуть стоимость проезда, которая предшествовала резком удорожанию в январе», — сказал председатель Киевской ОГА Александр Горган. Он добавил, что до 13 февраля, будет работать комиссия по определению обоснованной стоимости проезда.

Новость была оставлена 4 февраля 2017 17:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.