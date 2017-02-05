Сборная России обыграла команду Финляндии и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом. Встреча состоялась в субботу, 4 ноября, в шведском Сандвикене и завершилась со счетом 6:4 в пользу отечественных спортсменов. В финальном матче турнира хоккеисты встретятся встретятся с командой Швеции.

Новость была оставлена 5 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.