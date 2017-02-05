Обвиненный болельщиками испанского клуба «Райо Вальекано» украинский нападающий Роман Зозуля заявил, что не вернется в команду с «пророссийскими» фанатами. Он подчеркнул, что не боится ультрас, а переживает за семью. Зозуля присоединился к «Райо Вальекано» 1 февраля. В тот же день клуб отказался от его услуг.

Новость была оставлена 5 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.