Болельщики освистали гимн России перед финалом чемпионата мира по хоккею с мячом. Исполнительница спела неудачно, однажды забыла слова и принесла извинения на английском языке. Встреча прошла в шведском Сандвикене в воскресенье, 5 февраля, и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Новость была оставлена 5 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.