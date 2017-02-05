Защитник «Зенита» Доменико Кришито забил мяч со своей половины поля в товарищеском матче с датским «Оденсе». Кришито на 10-й минуте реализовал штрафной удар, назначенный на половине поля «Зенита» в нескольких метрах от боковой линии. Встреча прошла в Испании и завершилась со счетом 1:1.

Новость была оставлена 5 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.