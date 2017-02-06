В очень скором будущем крупные мероприятия по показу новых гаджетов уйдут в прошлое, поскольку все они появляются в Сети задолго до анонса. Так случилось и грядущим флагманским смартфоном LG G6, который сегодня засветился в Интернете на очень качественных фотографиях, где он запечатлен со всех сторон.

Фотосэт действительно демонстрирует внешность LG G6 под различными ракурсами, и сомнений в том, что это именно этот мобильник, нет — ранее он уже светился на «живых» фото, еще на этапе создания прототипа. Что ж, LG удалось сделать свой флагман максимально строгим внешне, избавив его от аляповатости, присущей LG G5 в силу его модульности.

Здесь этой самой модульности нет, но зато есть двойная фотокамера, не менее двойная светодиодная вспышка и дактилоскоп, хотя он уже одинарный. Все это находится на тыльной части корпуса, а спереди есть лишь экран, сенсорные кнопки и селфи-камера с динамиком. Кнопки регулировки громкости производитель вывел на левый торец корпуса, а на нижнем он разместил вход USB-C.

LG G6 располагает и входом под наушники — его следует искать на верхней металлической грани. Показ смартфона в комплекте с Quad HD-экраном, защитой от воды и ОС Android 7 состоится в конце этого месяца на шоу MWC 2017.