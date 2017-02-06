Китайская компания Lenovo отправила в продажу свой новый планшетный компьютер Tab3 7 Plus, несмотря на гигантские темпы сокращения соответствующего рынка. Однако у этой модели есть одно весомое преимущество: розничная цена, составляющая всего 110 евро за начальную версию. И да, именно евро, потому как компьютер поступил в продажу именно в Старом Свете.

Родственник Lenovo Tab3 7 Plus, планшет Lenovo Tab3 8 Plus с экраном на 8 дюймов, тоже скоро увидит свет — его презентация пройдет в конце февраля на шоу MWC 2017 в Барселоне, где будут озвучены его возможности и цена. Что же до героя данной версии, то за 110 евро он доступен лишь с модулем WI-FI а за возможность выхода в Интернет через LTE придется доплатить еще 30 евро, и это все различия между базовой и топовой версиями.

Компьютер Lenovo Tab3 7 Plus располагает 7-дюймовым экраном с разрешением HD или 1280х720 китайских пикселей и поставляется в комплекте с прошивкой на базе ОС Android 6 от компании Google. Планшет несет в себе 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти, плюс у него есть звук Dolby Atmos, что совсем нехарактерно для бюджетных моделей, и даже батарейка емкостью 3500 мАч, которой хватит аж на 9 часов работы. Все это дополнено 4-ядерным процессором производства Qualcomm с частотой 1,2 ГГц и видеокартой Adreno 206, камерами на 2 и 5 мегапикселей модулем Wi-Fi 802.11ac и ресиверами GPS и ГЛОНАСС. Lenovo Tab3 7 Plus весит 250 граммов и стоит от 110 евро.