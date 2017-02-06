До анонса смартфона Samsung Galaxy S8 остается еще почти два месяца, но о нем еще вчера было известно практически все. В Сети есть данные о его внешности и характеристиках, и не хватало лишь информации о стоимости и дате релиза. Теперь же и эти сведения стали достоянием общественности, так что официальная премьера уже мало кого интересует.

Samsung Galaxy S8 покажут дважды — в конце февраля на MWC 2017 пройдет его предварительный показ, тогда как полноценный анонс состоится уже в конце марта на отдельном мероприятии. Что же до рекомендуемых цен, то в Китае аппарат будет стоить 885 и 945 долларов США за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти соответственно. В обоих случаях объем RAM составит 6 Гб, и цены эти актуальны также для рынка Кореи. Само собой, в России стоимость окажется существенно выше, но она на данный момент остается неизвестной.

Запечатленный на рендере аппарат поступит в продажу практически сразу после анонса в конце марта, причем сразу в трех версиях — помимо двух перечисленных модификациях также будет доступна комплектация с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Отметим, что внешне Samsung Galaxy S8 почти не изменился и выглядит примерно так же, как S7 Edge, но его экран стал больше и вытеснил кнопку Home, что также заставило сканер отпечатков пальцев переехать на заднюю панель.