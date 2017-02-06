В понедельник, 6 февраля, с 06:00 в Киев ограничен въезд крупногабаритного транспорта. Решение приняли в связи с ухудшением погоды, сообщает Киевская городская администрация.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в понедельник в столице будут сильные снегопады, за ночь уровень.подробнее