Канадский теннисист Денис Шаповалов, занимающий 234-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), извинился за нанесение травмы главному арбитру в матче 1/8 финала Кубка Дэвиса со сборной Великобритании. «Могу пообещать, что это последний раз, когда я сделал нечто подобное», — сказал Шаповалов.

Новость была оставлена 6 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.