Компания Jawbone подтвердила все слухи о своем уходе с рынка носимой электроники, впервые возникшие еще в прошлом году. Поначалу, конечно, все они официально отрицались, но в итоге они оказались правдой — склады компании пусты, над новыми гаджетами никто не работает, а судьба нынешнего штата на данный момент не решена.

И все же, частично слухи об уходе Jawbone с рынка носимой электроники все же были неверны: компания остается, вот только купить ее продукцию в магазине больше не выйдет ввиду ее переориентации с потребительского сегмента на намного более узкие области. В частности, Jawbone будет работать в медицинской сфере, выпуская различные гаджеты для больниц и клиник, предназначенные как для пациентов, так и для их лечащих врачей.

На данный момент никакой конкретики по будущим устройствам нет, однако вполне логичным будет сохранить и немного улучшить текущую аппаратную их базу и просто переписать программное обеспечение под нужды работников медицинской сферы. Это позволит Jawbone с наименьшими финансовыми и временными затратами переключиться на новую для себя сферу и начать получать хорошую прибыль. Решение Jawbone об отказе от мейнстримного сегмента вполне обосновано: изначально компания попросту не выдержала конкуренции, но теперь сам рынок активно сокращается, и с него один за другим уходят очень крупные игроки.