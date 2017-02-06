Компания Apple не так давно выпустила полностью беспроводные наушники AirPods, функционал которых расширен за счет возможности потери вследствие выпадения из ушных раковин, ведь никаких креплений у них нет. Для Apple это отличный способ заработать на потребителях еще больше денег, но, если вы не хотите покупать 20 комплектов AirPods, то присмотритесь к аксессуару AirHooks.

AirHooks — это очень простой но при этом весьма полезный аксессуар для новой гарнитуры от Apple. По сути, это крепление с заушиной, при помощи которого AirPods надежно держатся на своем месте и даже не пытаются сбежать от вас. В настоящее время AirHooks можно найти на портале Kickstarter, где разработчики собирают средства на его производство. Как ни странно, нужная сумма пока еще не набрана, что может свидетельствовать о том, что проблема с потерей AirPods пока не является массовой.

Оно и понятно, ведь Apple решилась на производство лишь ограниченной первой партии этих наушников с целью изучить спрос на них. Однако идея AirHooks элегантна, проста и оттого имеет все шансы на успех, и даже если сейчас нужная сумма не будет собрана, у девелоперов всегда будет возможность вернуться со своим предложением через некоторое время, когда AirPods получат более широкое распространение.