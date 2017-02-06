Новые флагманские смартфоны Huawei P10 и P10 Plus, анонс которых ожидается уже менее чем через месяц, сегодня обзавелись рекомендуемой розничной ценой. Соответствующие сведения предоставили инсайдеры в компании Huawei, так что их вполне можно принимать на веру. Вместе с ценами стали известны и параметры новых китайских флагманов.

Так, новый смартфон Huawei P10 получит в свое распоряжение 4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, и это уже в начальной комплектации, оцененной в 510 долларов США. Если же нужен вариант 4-64 Гб, то его цена составит в районе 600 долларов, ну а за 680 долларов вам предложат Huawei P10, укомплектованный 6 Гб ОЗУ и сразу 128 Гб ROM. Смартфон Huawei P10 Plus выйдет всего в двух комплектациях за 725 и 830 долларов США. Первая версия наделена 4 Гб RAM и 64 Гб ROM, а во второй установлена связка 6-128 Гб.

Также в состав данного мобильника входят фотокамеры на 12 и 8 мегапикселей, причем основная камера здесь двойная (разрешение дополнительного сенсора пока не установлено). Экран P10 Plus поддерживает разрешение Quad HD или 2560х1440 пикселей, а его диагональ составляет 5,5 дюйма. Тип процессора — флагманский Kirin 965 от самой Huawei. Анонс новинок от китайского вендора пройдет 26 числа текущего месяца в Барселоне, в первый день работы международной выставки MWC 2017.