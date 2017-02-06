Подозреваемому в деле об обрушении дома на улице Богдана Хмельницкого в Киеве избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Такое решение в понедельник, 6 февраля, принял Голосеевский суд Киева, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно постановлению, подозреваемому запрещено покидать свое.подробнее