Обвал дома в Киеве: подозреваемого отправили под домашний арест
Категория: Столица | 6 февраля 2017 17:00

   Подозреваемому в деле об обрушении дома на улице Богдана Хмельницкого в Киеве избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Такое решение в понедельник, 6 февраля, принял Голосеевский суд Киева, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно постановлению, подозреваемому запрещено покидать свое.подробнее

Новость была оставлена 6 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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