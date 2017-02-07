Международная федерация тенниса оштрафовала канадца Дениса Шаповалова за попадание мячом в лицо судье в матче Кубка Дэвиса между сборными Канады и Великобритании. Отмечается, что он попал мячом в лицо судье неумышленно, сумма штрафа составила 7 тысяч долларов. Никаких дальнейших санкций к Шаповалову применено не будет.

Новость была оставлена 7 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.