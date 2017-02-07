Вратарь испанского клуба «Посуэло Аларкон» Сальва забил мяч ударом со своей штрафной линии в матче четвертого дивизиона чемпионата страны с «Вильянуэво-дель-Пардильо». Гол в исполнении голкипера принес победу его команде. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Посуэло Аларкон».

Новость была оставлена 7 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.