Все доступные в России смартфоны делятся на множество различных категорий – их можно рассортировать по размерам экранов, объемам памяти, операционной системе, стоимости и так далее. Но еще ни разу средства связи не ранжировались по религии, которой придерживаются их владельцы, и компания BQ создала такой прецедент, выпустив смартфон Belief.

BQ Belief позиционируется как первый в России смартфон для мусульман. И правда, в этом плане аналогов у него нет, и это его основное конкурентное преимущество, хотя на деле особенностей и достоинств у него существенно больше. Аппарат выделяется из всего модельного ряда компании BQ и сильно отличается от конкурентов в своем ценовом диапазоне – разработчики явно приложили немало сил, чтобы сделать его уникальным. Что ж, это им удалось в полной мере, и наша задача теперь заключается в проверке его технических аспектов, ведь одной только ориентацией на мусульман потенциальных покупателей не привлечь. Сразу отметим, что от смартфонов без ориентации на определенную религию новый BQ Belief отличается лишь специфическим программным обеспечением.

Упаковка

Коробка, в которой поставляется смартфон BQ Belief, выполнена в нетрадиционном для текущего модельного ряда BQ цвете – она темно-синяя, с золотым тиснением и орнаментами. Что у нее не отнять, так это наполненности информацией: сама по себе упаковка обладает небольшими размерами, но производитель использовал доступное ему пространство максимально эффективно.

Сверху можно увидеть изображение самого смартфона BQ Belief и понять, в каком цвете он исполнен. Данная модель поставляется в темно-синем и ярко-белом исполнениях, и нам достался первый вариант.

Рассмотрев дизайн аппарата по фото, можно переключиться на список характеристик, приведенный на тыльной части упаковки. Здесь же есть перечень аксессуаров из комплекта поставки, так что уже даже без вскрытия защитной пломбы на упаковке можно получить исчерпывающую информацию о внешности BQ Belief и его аппаратных возможностях.

Комплектация

Смартфон BQ Belief относится к бюджетному сегменту и стоит чуть больше $100, с учетом актуального на момент написания статьи курса валют – ровно 6000 рублей. Как правило, мобильники в данной ценовой категории, официально продающиеся в России, не могут похвастаться расширенной комплектацией, и BQ Belief, увы, не является в этом плане исключением.

В коробке с моноблоком можно обнаружить съемный аккумулятор, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, дата-кабель и зарядное устройство – все, больше ничего в комплекте с ним не поставляется. Наушников, вопреки ожиданиям, внутри упаковки не оказалось, так что их придется покупать отдельно, а это не есть хорошо.

Отдельно отметим, что зарядное устройство выдает силу тока в размере 1,5 ампера, что существенно сокращает время зарядки смартфона. Комплектная инструкция в меру информативна, но предназначена она лишь для тех, кто ранее не имел дела со смартфонами на базе Android, так как содержит хоть и полезные, но все же базовые сведения.

Аппаратные спецификации

Узнать о возможностях смартфона BQ Belief можно путем изучения его страницы на официальном сайте BQ, где все представлено в мельчайших подробностях. Если же нужен краткий перечень спецификаций, то тут пригодится упаковка или инструкция – здесь искомая информация присутствует в более сжатом виде, но тоже охватывает все нужные большинству пользователей аспекты.

— экран: 5 дюймов, IPS, 1280×720 пикселей;

— процессор: MediaTek MT6580, 4 ядра, 1,3 ГГц;

— видеокарта: встроенная, Mali-400 MP2;

— память: 1 Гб RAM, 8 Гб ROM, microSD до 128 Гб;

— фотокамеры: фронтальная 5 Мп, основная 8 Мп;

— ОС: Google Android 6.0, штатный интерфейс Material UI;

— работа в сетях: GSM, 3G;

— интерфейсы: 2xSIM, microSD, microUSB, 3,5 мм;

— модули связи: Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11n, GPS;

— аккумулятор: литий-ионный, 3750 мАч;

— корпус: пластиковый;

— размеры: 146х72х10 мм;

— вес: 156 граммов.

Из этого перечня видим отсутствие поддержки сотовых сетей четвертого поколения и небольшой объем встроенной памяти – это, собственно, и позволило удержать цену на требуемом уровне. В то же время нельзя не отметить очень высокую для бюджетной модели емкость штатного аккумулятора, и она здесь отрабатывает на все 100%. Впрочем, об этом позже.

Внешний вид

BQ Belief поступил к нам на тест в темно-синем цвете корпуса, который ему, на наш взгляд, идет намного больше, чем белый. Толщина аппарата составляет 10 миллиметров, но визуально и по ощущениям он кажется тоньше, хотя в руке лежит основательно.

Последнее – это заслуга мощного аккумулятора, повысившего вес почти до 160 граммов. Смартфон хорошо ощущается в ладони и не выскальзывает, в том числе и за счет шероховатой задней крышки, которая также частично закрывает собой боковые грани, сделанные под металл.

Спереди BQ Belief – это обычный современный смартфон с черной лицевой панелью. Все самое интересное с точки зрения дизайна сосредоточено на задней панели, и вот тут авторы явно постарались на славу: первым делом бросается в глаза красивый орнамент светло-серого цвета, нанесенный очень добротно – попытка повредить его ногтем к успеху не привела. Сам пластик панели текстурированный, что отчетливо видно на снимке.

В целом облик BQ Belief производит очень приятное впечатление: ему очень идет его оттенок корпуса, который, в отличие от белого, золотого и розового, что популярны сейчас, никак нельзя назвать заезженным. Следует также отметить практически нулевую маркость задней панели – отпечатки пальцев на ней почти не остаются, скапливаясь лишь в районе лицевой панели, которая, к слову, имеет слегка изогнутую по бокам форму за счет стекла 2,5D.

Эргономика

Создавая BQ Belief, авторы модели решили не изобретать велосипед и пойти по проторенной дорожке, поэтому с точки зрения расположения элементов здесь все более чем стандартно. Это одновременно хорошо, потому как не придется привыкать к новому, и плохо, поскольку основной динамик надо было перенести на нижний торец – он расположен в нижней части задней панели и то и дело закрывается ладонями во время эксплуатации.

Еще один недостаток смартфона – это наэкранные кнопки управления, на которых многие другие компании не экономят и помещают их непосредственно под дисплей. Здесь же они занимают значительную часть видимой области экрана, а она и без того не очень-то и большая.

В остальном по эргономике претензий нет, зато есть то, мимо чего мы не можем пройти – это, опять-таки, задняя панель. Во многих аппаратах марки BQ тыльная крышка выполнена из хлипкого пластика, норовящего сломаться при любой подходящей возможности, так что лишний раз ее лучше не снимать. В BQ Belief все совсем не так: панелька тоже пластиковая, но добротная и надежная, а это очень важно, поскольку лотки SIM-карт и слот microSD, равно как и аккумулятор, находятся непосредственно под ней. Заметим, что горячая смена карт здесь отсутствует: АКБ придется вынимать в любом случае.

Теперь по интерфейсам. В BQ Belief слот microUSB выведен на верхний торец вместе со входом под наушники, а снизу нет ничего, даже микрофона – его настолько удачно вписали в лицевую панель, что найти его можно с большим трудом, и на камере его даже не видно.

Кнопки управления громкостью и питанием выведены на правую грань корпуса, спереди над дисплеем можно увидеть разговорный динамик, селфи-камеру без вспышки и набор сенсоров, а в левом верхнем углу задней панели красуется основная фотокамера, дополненная двойной светодиодной вспышкой. Внизу можно увидеть сетку основного динамика.

Экран

Дисплей BQ Belief основан на матрице IPS, и это хороший знак, так как по умолчанию она гарантирует хорошие углы обзора и приятные реалистичные цвета. На деле все примерно так и есть: углы хорошие, но черный цвет имеет свойство несильно засвечиваться при экстремальных углах обзора.

В целом картинка очень чистая и яркая, белый цвет здесь именно белый, без характерной для многих бюджетников желтизны, однако без нюансов все же не обошлось. Маленькая ложечка дегтя кроется здесь в поведении экрана на солнце – он выцветает полностью и становится на 100% нечитабельным, то есть в погожий денек использование BQ Belief за пределами помещения или хотя бы тени будет сильно затруднено.

Сенсор экрана ведет себя вполне адекватно, реагируя даже на касания мокрыми пальцами, что очень редко встречается в бюджетных мобильниках. Стекло покрывается отпечатками не очень активно, так что протирать его раз в несколько минут не потребуется. Экран обрабатывает 2 одновременных прикосновения.





Звук

Поскольку BQ Belief поставляется без наушников, его работу в режиме Hands Free протестировать не удалось. Основной динамик смартфона имеет среднюю громкость, что позволяет услышать вызов в помещении или с комфортом смотреть видеоролик или слушать музыку. На улице или в движущемся автомобиле велика вероятность пропустить звонок, но при желании в инженерном меню громкость можно увеличить – ресурс динамика вполне рассчитан на это. После таких манипуляций качество звука не изменилось, но звучать смартфон стал раза в полтора громче.

Разговорный динамик и микрофон «допиливать» не нужно: в этом плане у BQ Belief все замечательно, что называется, из коробки. Микрофон имеет очень правильное расположение, которое в некоторой степени защищает его от ветра, но при этом не приглушает голос владельца во время разговора.

Сила вибрации BQ Belief умеренная: в сумке ее не ощутить, а в кармане штанов или куртки она чувствуется весьма уверенно.

Камеры

Фотокамеры в BQ Belief не представляют собой ничего особенного, с учетом невысокой цены аппарата, но свои мегапиксели отрабатывают на все 100. Как ни странно, фронтальная камера работает быстрее основной, но при плохом освещении они обе снимают примерно одинаково – на «3 с плюсом» по пятибалльной шкале.

Что в данном смартфоне действительно хорошо, так это вспышка: может, при фотографировании пользы от нее немного, зато с ролью фонарика она справляется отлично. Два диода светят очень ярко, выхватывая из темноты значительное пространство.

Автономная работа

Смартфон BQ Belief питается от АКБ емкостью 3750 мАч, параметры автономности которой производитель по каким-то причинам не приводит. Батарея довольно увесистая, что позволяет не сомневаться в ее возможностях, и наш тест это вполне подтвердил.

Разрядить АКБ смартфона у нас получилось за 8 часов просмотра HD-видео из памяти аппарата. В этом режиме были выключены все модули связи, кроме GSM, а яркость экрана установлена на 50%. Восполнить заряд при помощи штатного ЗУ удалось за 4,5 часа. Да, это немного долго, но зато 3750 мАч – этой емкости хватит надолго. Во время зарядки батарея практически не греется.

И еще один немаловажный факт: в BQ Belief аккумулятор является съемным, что позволяет докупить второй такой же и носить его вместо внешней батареи и быстро менять его в случае нулевого заряда в основной батарее.

Производительность

BQ Belief не позиционируется как суперпроизводительный аппарат, и ждать от него чего-то выдающегося в этом плане не стоит. Тем не менее, свои «железные» ресурсы этот смартфон задействует по максимуму, демонстрируя вполне неплохие показатели в бенчмарках.

В тесте AnTuTu последней на момент написания обзора версии смартфон получил 24396 балла, и лучше всех себя здесь проявил центральный процессор, так что в большинстве приложений смартфон тормозить гарантированно не будет. Возможности CPU по достоинству оценил и второй бенчмарк, Quadrant Standard, в котором BQ Belief заработал чуть больше 8000 баллов.

В играх BQ Belief проявляет себя на среднем уровне: мощные трехмерные игры ему не по зубам, но вполне стандартные раннеры и стратегии он запускает без тормозов и лагов. В целом это не игровой смартфон, иначе он стоил бы совсем других денег.

Программное обеспечение

Приложения – это именно то, что делает мусульманский смартфон BQ Belief, собственно, мусульманским. Уже с завода в его прошивку встроены две утилиты, которые очень пригодятся верующим мусульманам – это iQuran и Muslim Pro.

iQuran – это в буквальном смысле электронная версия Корана, в которой суры доступны как в текстовом виде, так и в формате аудиофайла. Отрывки и цитаты из Корана можно публиковать в социальных сетях и отправлять по электронной почте непосредственно из приложения.

Утилита Muslim Pro имеет более широкий функционал: она умеет точно рассчитывать время для молитвы на основе текущего местоположения, обладает встроенным будильником для намаза, несет в себе календарь всех мусульманских праздников, а также располагает базой данных всех мечетей в России, с указанием их адреса и даже навигационной картой. Не менее важным разделом приложения является список ресторанов, кафе и прочих заведений с халяльным меню.

BQ Belief работает на базе ОС Android 6.0 со стандартным интерфейсом Material UI. Предустановленных приложений в нем мало, но они есть, и так просто от них не избавиться: всего замечено 7 дополнительных программ, и лишь 3 из них можно удалить без рут-прав – это упомянутые iQuran и Muslim Pro, а также приложение «Подари жизнь». Зато программа-спамер Apps Press встроена в прошивку и успевает за пару минут захламить весь рабочий стол ярлыками для установки игрушек и программ из Google Play. Эта утилита портит все впечатление от программной составляющей BQ Belief, несмотря даже на то, что в нем есть развитая поддержка управления жестами.

После первой загрузки пользователю доступно 290 Мб оперативной памяти и чуть больше 4 Гб памяти встроенной. Без карты microSD в этом смартфоне точно не обойтись.

Заключение

Смартфон BQ Belief в общем и целом производит впечатление крепко сбитого бюджетного аппарата. Он обладает минимальным количеством недостатков, в большей степени незначительных, и в то же время радует своей невысокой стоимостью, очень хорошим качеством исполнения и необычным дизайном.

Тот факт, что BQ Belief создавался для мусульман, не является причиной для отказа от приобретения данного смартфона приверженцами другой веры. Орнамент на задней панели корпуса очень украшает аппарат и в случае необходимости всегда может быть закрыт чехлом, а приложения iQuran и Muslim Pro при желании можно удалить (и установить обратно) в любой момент.

В итоге получаем недорогой и очень красивый смартфон стоимостью всего 6000 рублей. В нем есть все, что может потребоваться от средства связи за эти деньги, и даже больше: бюджетных аппаратов с АКБ емкостью 3750 мАч или выше на российском рынке практически нет.

Плюсы BQ Belief

— оригинальный дизайн;

— приложения для мусульман;

— доступная цена;

— очень емкий аккумулятор.

Минусы BQ Belief

— отсутствие поддержки 4G;

— скудная комплектация;

— неудаляемые сторонние приложения.