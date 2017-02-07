Для многих людей каждый крупный праздник неизбежно оборачивается стремительной пробежкой по всем магазинам с горящими глазами в поисках подарка себе и своим близким. На самом деле, можно обойтись и без этого – достаточно просто посетить интернет-магазин GearBest, отмечающим все значимые праздники путем снижения цен на свою продукцию, и День святого Валентина – не исключение.





По случаю приближающегося 14 февраля, до которого осталось меньше недели, GearBest установил скидку на десятки современных смартфонов, и размер демпинга, зависящий от выбранной модели, может достигать 64%. Бесплатная доставка, разумеется, доступна для каждого из мобильников, коих здесь более 35. Вместе со смартфонами в акции участвуют умные часы, фитнес-браслеты и аксессуары к мобильной электронике: внешние аккумуляторы (Xiaomi ескостью 10000 мАч стоит всего $19), портмоне для хранения карт памяти, зарядных устройств и дата-кабелей по цене $5, а также магнитные крепления, магнитные же кабели зарядки и небольшие штативы для смартфонов на пару с защитными стеклами.

В распродаже GearBest представлена продукция всех крупных брендов Китая: есть возможность купить смартфоны от Xiaomi, Elephone, Umi, Ulefone, Oukitel, Vernee, Lenovo, ZUK, Huawei, а также OnePlus – это будет знаменитый флагман OnePlus 3T, вышедший в конце 2016 года и оцененный в $450 за версию с 6 Гб RAM и 64 Гб встроенной памяти. В список смартфонов из КНР, доступных со скидкой, входят, к примеру, усиленный мужской моноблок Ulefone ARMOR со скидкой 50% по цене $150, который, к слову, можно подарить вашему мужчине не только на 14 февраля, но и на День защитника отечества. Аппарат поддерживает сотовые сети LTE и продается в черно-оранжевом окрасе.

Не обошлось в акции и без российского смартфона Yotaphone 2 с двумя экранами, один из которых выполнен на основе электронных чернил. Yotaphone 2 оценивается в $115 и предлагается в черном цвете. В акции также участвуют смартфоны из Тайваня, к примеру, ASUS ZenFone 2 (ZE551ML) стоимостью $140, а если вас интересуют аппараты от производителей, не перечисленных выше, то GearBest предлагает рассмотреть продукцию ZTE (Axon 7 за $400) или Meizu (M3 Note за $160). На все смартфоны, вне зависимости от бренда, действует ограничение на количество акционных экземпляров.

Умные часы, представленные в распродаже GearBest, стоят от $80 и до $130 и подходят как мужчинам, так и женщинам, так что можно сразу подобрать подарок и на 8 марта, до которого тоже осталось не так много времени. В качестве примера прекрасно подойдут часы DOMINO DM368 с ярким круглым экраном и встроенной поддержкой сотовых сетей, которым даже не нужен смартфон – они легко заменят его и попутно соберут информацию о вашей активности в течение суток. Стоит такой гаджет $90, а если нужно что-то более классическое, то подойдут часы FINOW X5 Plus, тоже с поддержкой сотовых сетей, оцененные в $120. Они характеризуются традиционным дизайном и даже виртуальным циферблатом, скопированным с механических наручных часов.