Постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования согласовала проект решение о расторжении договора аренды земельных участков, которые были выделены посольству Российской Федерации в Украине.Читай также: Прокуратура Киева не разрешила застройку земли у.подробнее

Новость была оставлена 7 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.